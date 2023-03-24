Происшествия

Экс-прокурор Печорского района совершил суицид в Москве

Бывший прокурор Печорского района, экс-начальник следственного отдела прокуратуры Псковской области Борис Наместников покончил с собой в Москве. Его тело обнаружили в квартире в центре города.

«В воскресенье утром в ванной комнате в собственной квартире обнаружено тело Бориса Наместникова. Его нашла супруга. Установлено, что смерть бывшего прокурора наступила в результате самоубийства», - приводит сообщение правоохранительных органов ТАСС.

По его словам, предсмертная записка обнаружена не была. По данному факту проводится проверка.

Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, Борис Наместников родился 23 февраля 1933 года в Псковской области. Окончил Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. Жданова. Свыше 30 лет посвятил служению закону, Отечеству, защите прав граждан и государства. Работал на различных должностях: помощником прокурора района, прокурором Печорского района, начальником следственного отдела прокуратуры Псковской области, первым заместителем прокуратуры Тульской области, прокурором Пермской области, заместителем прокурора РСФСР – начальником следственного управления, прокурором Московской области.

За добросовестный труд и высокий профессионализм награжден знаком «Почетный работник прокуратуры», орденом «Знак почета», ему присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».