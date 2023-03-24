Происшествия

Жители Псковской области отдали мошенникам около 150 тысяч рублей

Жители Псковской области отдали мошенникам около 150 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Псковского и Великолукского районов в период с 21по 23 марта позвонили незнакомцы. Под предлогом, якобы, перерасчета пенсии, а также при осуществлении операции купли-продажи инструмента на интернет-сайте получили деньги граждан на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.