Происшествия

Розыск пропавшей без вести великолучанки продолжает полиция

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают устанавливать местонахождение Галины Королевой 1951 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 23 августа 2019 года женщина ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

На вид: 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.