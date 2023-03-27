Происшествия

Убивший бывшую сожительницу пскович сядет в тюрьму почти на 10 лет

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ночь с 11 на 12 июня подсудимый находился в квартире дома на улице Максима Горького в областном центре. В ходе конфликта со своей бывшей сожительницей мужчина ударил ее ножом, женщина скончалась на месте.

Суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.