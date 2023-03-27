Происшествия

Неоднократно судимая псковичка украла куртку с манекена в магазине

Ранее неоднократно судимую жительницу Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу меховой куртки из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото из архива ПЛН

В феврале женщина увидела в одном из магазинов местного торгового центра черную меховую куртку, она была одета на манекен. Заметив, что продавца указанного магазина нет поблизости, похитительница сняла куртку с манекена и положила ее к себе в сумку, после чего скрылась из торгового центра.

Куртку женщина в дальнейшем продала своей знакомой за 6 тысяч рублей. Злоумышленницу нашли по записям видеокамер, расположенных в магазине. Теперь ей грозит наказание по части 1 статьи 158 УК РФ.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.