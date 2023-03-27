Происшествия

Пскович застрелил таксиста и сжёг его автомобиль

Мужчина застрелил таксиста и сжег его автомобиль в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Так, 27 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на окраине города Пскова тела потерпевшего с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Пскову получены данные о причастности к совершению указанного преступления ранее судимого за совершение корыстно-насильственных преступлений 25-летнего местного жителя.

По версии следствия, с 26 на 27 марта 2023 года подозреваемый поссорился с подвозившим его таксистом и застрелил потерпевшего. После совершенного преступления он вытащил тело из машины, сам сел за руль и переехал в другую часть города, где сжег автомобиль.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.