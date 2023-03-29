Происшествия

Житель Пскова заплатит штраф за покупку наркотиков

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В декабре мужчина, находясь в Пскове, заказал в Интернете наркотическое средство. Далее он получил данные на мобильный телефон с местом нахождения «закладки» на территории города. На указанном участке местности мужчина нашел застегивающийся пакет с наркотическим средством, а после в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.

При личном досмотре у пмсковича изъяли наркотическое средство, являющееся производным метилэфедрона, массой 0,96 г.

Суд с учетом данных личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступления признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.