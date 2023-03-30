Происшествия

Мошенники получили 4 миллиона рублей от жителей Псковской области

Жители Пскова, Великих Лук, Пыталово и Себежа поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности около четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторые жители региона участвовали в операциях купли-продажи товаров в Сети. Все они столкнулись с злоумышленниками, которые сумели ввести их в заблуждение и завладеть деньгами.

Кроме того, отмечены факты, когда псковичам звонили мнимые сотрудники банков и правоохранительных органов. Они настоятельно рекомендовали собеседникам под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов или незаконного списания денег с банковского счета самим срочно получить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге жители Псковской области лишились около четырех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.