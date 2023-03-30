Происшествия

Уклонившемуся от мобилизации военнослужащему вынес приговор Псковский гарнизонный суд

Уклонившейся от мобилизации военнослужащий отправится в колонию на пять лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 337 УК РФ.

Подсудимый, призванный на военную службу по мобилизации, с 22 октября прошлого без уважительных причин перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы.

9 января его задержали сотрудники военной полиции. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.