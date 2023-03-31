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Происшествия

Педофила задержали в Великих Луках

31.03.2023 11:12|ПсковКомментариев: 0

Педофила задержали в Великих Луках, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 50-летнего великолучанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

29 марта великолучанина задержали, ему предъявлено обвинение. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 мая включительно.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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