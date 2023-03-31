Происшествия

Стружанин обокрал четырех людей и ударил одного из них лопатой

Жителя поселка Струги Красные могут привлечь к уголовной ответственности за совершение пяти преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

38-летнего мужчину обвиняют в совершении четырех краж, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

В ходе следствия установлено, что неоднократно судимый обвиняемый украл телефон у своего знакомого, после чего, в ходе ссоры с этим же знакомым, два раза ударил его лопатой по голове. Далее в мае 2022 года мужчина украл у родственницы банковскую карту, которой расплачивался в магазинах. Также в мае 2022 года он украл из дома бензопилу, а после похитил деньги из одежды своего знакомого.

Уголовное дело направили в Стругокрасненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ (наиболее тяжкое преступление) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.