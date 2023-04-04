Происшествия

Неуплата алиментов может обернуться для жителя Куньи лишением свободы

Неуплата алиментов может обернуться для 38-летнего жителя Куньинского района лишением свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Обвиняемый находился на иждивении у супруги в период с 1 мая по 30 ноября прошлого года, проживая в Кунье. Мужчина без уважительных причин и в нарушение решения суда алименты ежемесячно не платил, мер к трудоустройству не принимал. Ещё 16 ноября 2021 он был подвергнут административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетней дочери.

Заместитель прокурора Куньинского района утвердил обвинительный акт в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Великолукский районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.