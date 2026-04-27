 
Происшествия

Квартира горела в Дедовичском округе из-за короткого замыкания

Квартира многоквартирного жилого дома горела на улице Школьной в деревне Вязье Дедовичского муниципального округа 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Сообщение о возгорании поступило в 23:13. В квартире выгорели две комнаты. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники. 

В этот же день в 06:07 поступило сообщение о возгорании трех гаражей в КИГ №37 на Зональном шоссе в Пскове. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

Позже, в 17:27 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Клопы Пушкиногорского округа. Сгорела кровля по всей площади. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 22:36 поступило сообщение о возгорании гаражей в гаражном кооперативе «Октябрь» на улице Заслонова в Великих Луках. Гараж
выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля ГАЗ М-20 «Победа», находящийся в гараже. В соседнем гараже также повреждена кровля, внутри он закопчен. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

