Трех человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме в Великих Луках

Многоквартирный дом горел на улице Гоголя в Великих Луках 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:41. В общедомовом коридоре сгорел мусор, закопчена стена коридора. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Три человека эвакуированы.

В воскресное утро на улице Заречной в деревне Рысино Локнянского муниципального округа произошло возгорание в бесхозном строении. Огнем повреждено перекрытие. Предположительной причиной стала неосторожность при обогреве от источников открытого горения. На месте работали пять областных пожарных и две единицы техники.

Позже, в 22:02 поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома на улице Юбилейной в Пскове. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.