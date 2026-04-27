 
Происшествия

Трех человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме в Великих Луках

0

Многоквартирный дом горел на улице Гоголя в Великих Луках 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Сообщение о возгорании поступило в 16:41. В общедомовом коридоре сгорел мусор, закопчена стена коридора. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Три человека эвакуированы.

В воскресное утро на улице Заречной в деревне Рысино Локнянского муниципального округа произошло возгорание в бесхозном строении. Огнем повреждено перекрытие. Предположительной причиной стала неосторожность при обогреве от источников открытого горения. На месте работали пять областных пожарных и две единицы техники.

Позже, в 22:02 поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома на улице Юбилейной в Пскове. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026