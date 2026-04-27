Женщина пострадала от огня в Великолукском округе

Дачный дом и баня горели на улице Прудной в СНТ «Вишенка-2» Великолукского муниципального округа 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило вечером. В бане огнем повреждена стена. От огня пострадала женщина 1948 года рождения, доставлена в медицинское учреждение. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Два жилых дома и баня спасены.

В этот же день в 11:53 на улице Медицинской в Новоржеве произошло возгорание в неэксплуатируемом строении на втором этаже. В помещении огнем повреждены стены и потолочные перекрытия. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пять областных пожарных и две единицы техники.

А в 12:40 поступило сообщение о возгорании мусора в бесхозном строении в деревне Быстрецово Псковского округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали три областных пожарных и одна единица техники.

Ночью огнеборцы МЧС России также ликвидировали возгорание бани на улице Центральной в деревне Большое Юрково Дновского округа. Возможной причиной пожара стал недостаток изготовления печи. Возгорание ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.