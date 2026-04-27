Похитителя алкоголя задержали в псковском магазине на улице Труда

Подозреваемого в краже задержали в Пскове 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл около 12:00 в магазине, расположенном на улице Труда.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отреагировали на срабатывание охранной сигнализации, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

По предварительным данным, местный житель 1997 года рождения похитил из торгового зала алкогольную продукцию.

По факту кражи проводится проверка.