 
Происшествия

Похитителя алкоголя задержали в псковском магазине на улице Труда

0

Подозреваемого в краже задержали в Пскове 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл около 12:00 в магазине, расположенном на улице Труда.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отреагировали на срабатывание охранной сигнализации, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

По предварительным данным, местный житель 1997 года рождения похитил из торгового зала алкогольную продукцию.

По факту кражи проводится проверка.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026