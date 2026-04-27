16 палов травы зафиксировали в Псковской области за два дня

За 24-26 апреля пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на 16 ландшафтных пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

За 24 апреля зафиксированы девять палов травы на общей площади 5,03 га, они произошли в Великих Луках, Опочке, Пустошке, Псковском и Великолукском муниципальных округах.

На следующий день, 25 апреля, пожарные реагировали на семь ландшафтных пожара площадью 5,06 га в Гдове, Опочке, Острове, Плюссе, Пыталово, Идрице и Великолукском муниципальном округе.

26 апреля палов травы не выявлено.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.