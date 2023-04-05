Происшествия

Хозяйственная постройка сгорела на улице Юбилейной в Пскове

Хозяйственная постройка сгорела на улице Юбилейной в Пскове 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 6.14. Сгорела хозяйственная постройка. Причина возгорания, по предварительной информации, – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Помимо этого, в 18.55 стало известно о пожаре в деревне Печурино Опочецкого района. Сгорели строение дома и четыре хозяйственные постройки. Причиной стало занесение постороннего источника огня неустановленным лицом. Спасти от огня удалось соседнее строение дома.