Происшествия

Житель Куньинского района предстанет перед судом за угон автомобиля

25-летний житель Куньинского района предстанет перед судом за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в районной прокуратуре.

16 декабря житель Куньинского района находился во дворе дома потерпевшего на улице Советской в поселке Кунья. Он увидел автомобиль, в котором была незапертая дверь, после чего открыл водительскую дверь, проник в салон и при помощи скрутки проводов зажигания угнал автомобиль.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Великолукский районный суд. Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.