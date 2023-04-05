Происшествия

Карантин по бешенству ввели на территории Пскова из-за сбежавшего домашнего кота

Карантин по бешенству ввели на территории Пскова сегодня, 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: архив ПЛН

Зараженное животное было выявлено в квартире дома №24 на улице Рокоссовского. У хозяйки в конце марта домашний кот сбежал на улицу, после возвращения стал чувствовать себя плохо, после чего пал.

«Так как кот не был привит от бешенства было принято решение отправить пробу в лабораторию для исключения бешенства. Лаборатория установила диагноз бешенства. Сейчас женщина проходит курс вакцинации против бешенства и наблюдается у врачей», – отметили в правительстве.

Карантин введен в на территории эпизоотического очага – в квартире дома №24 на улице Рокоссовского, а также на прилегающей территории на расстоянии до 950 метров.

Утверждён план мероприятий, для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на территории неблагополучного пункта. Жителей многоквартирных домов Пскова и деревни Борисовичи будут приглашать на вакцинацию животных по договорённости с управляющими компаниями – объявления будут вывешиваться в подъездах жилых домов.

Также вакцинировать домашних животных можно бесплатно в городской ветсанции в Любятово.