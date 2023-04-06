Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли на приусадебном участке в Великих Луках

Артиллерийский снаряд обнаружили на территории приусадебного участка в Великих Луках 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет нашли на приусадебном участке вблизи дома на улице Тепличной. Калибр снаряда - 45 мм. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).