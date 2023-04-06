Происшествия

Около 300 пожаров зафиксировали в Псковской области с начала года

285 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 3 месяца 2023 года, они нанесли прямой материальный ущерб в размере 27 млн 64 тысячи рублей. При пожарах погибли 16 человек, 11 получили травмы, гибели детей не допущено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Из числа погибших людей 5 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 8 человек; рабочие – 2 человека; инвалиды – 1.

Причинами пожаров были:

неосторожное обращение с огнем – 91 случай;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 91 случай;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 52 случая;

поджоги – 16 случаев;

на транспорте – 24 случая;

иные – 11 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 143 пожара, они причинили прямой материальный ущерб в размере 14 млн 497 тысяч рублей. Погибли 9 человек, из них трое были в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зафиксировали 142 пожара, материальный ущерб от которых составил 12 млн 566 тысяч рублей. При пожарах погибли 7 человек, гибели людей в нетрезвом виде не зарегистрировано.

За 3 месяца в жилом секторе зарегистрировано 179 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 17 млн 434 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 16 человек. Основные причины пожаров в жилом секторе:

неосторожное обращение с огнем – 31 случай;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 80 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 53 случая;

поджоги – 11 случаев;

иные – 4 случая.

За 3 месяца 2023 года на территории Псковской области пожары уничтожили: 58 строений; 30,13 квадратных метра площадей; 5 единиц автотранспорта. Спасти удалось 15 человек; материальных ценностей на сумму 3 млн 549 тысяч рублей; 195 строений; 9 единиц автотранспорта.