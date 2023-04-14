Происшествия

Пятеро иностранцев пытались незаконно пересечь границу России в Пыталовском районе

Пятеро иностранцев пытались незаконно пересечь российско-латвийскую границу в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Пыталовском районе пограничники выявили и задержали пятерых жителей одной из стран Южной Азии, направлявшихся в сторону государственной границы Российской Федерации. Нарушителей обнаружили бдительные местные жители. Как выяснилось, молодые люди планировали незаконно проникнуть в Латвийскую Республику.

Решением Пыталовского районного суда правонарушители привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону). Правонарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.