Происшествия

В Пскове задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Сотрудники росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, за кражу 7 упаковок сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» 15 апреля в 17.10 получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину, который похитил из торгового зала 7 упаковок сыра и спиртные напитки.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.