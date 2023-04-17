Происшествия

Невельчанин отвлекся на рыбалке и остался без лодки

Полицейские раскрыли кражу резиновой лодки с веслами в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С берега озера Грибно у деревни Перебоево Невельского района украли резиновую лодку с веслами. О краже полицию сообщил ее владелец – 37-летний житель Невеля.

Подозреваемый – ранее уже судимый за кражу местный житель 1983 года рождения. По версии следствия, предполагаемый злоумышленник занимался рыбалкой на озере Грибно и заметил оставленную на берегу лодку. Ее владелец, тоже прибывший сюда на рыбную ловлю, на какое-то время отлучился. Воспользовавшись этим, мужчина отнес лодку к себе домой, где ее впоследствии и обнаружили стражи правопорядка. В настоящее время похищенное вернули хозяину.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.