Происшествия

Трое мужчин пытались обокрасть магазин на Запсковье

Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемых в краже из магазина на улице Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «тревога» из магазина на улице Труда поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии 18 апреля в 19.45. В торговый центр направили экипаж группы задержания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичей 1991, 1994 и 1997 годов рождения, которые похитили из торгового зала спиртные напитки, продукты и кондитерские изделия.

По факту кражи проводится проверка.