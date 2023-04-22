Происшествия

Мину времён войны нашли у нефтебазы в Новосокольниках

Четыре ручные гранаты и мину времён войны нашли в Псковской области за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 21 апреля группа разминирования поисково-спасательного отряда вблизи новосокольнической нефтебазы на улице Тракторной идентифицировала миномётную мина калибра 82 мм.

В субботу, 22 апреля, сотрудники МЧС в лесном массиве вблизи деревни Монино Великолукского района идентифицировали две ручных гранаты Ф-1 и ручную гранату РГД-5.

А 23 апреля в СНТ «Медик-2» Псковского района нашли ручную гранату Ф-1.