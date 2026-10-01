Покупка наркотиков обернулась судимостью для жителя Псковской области

Пушкиногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Иванова 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый совершил незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере при следующих обстоятельствах: посредством переписки на сайте Иванов достиг договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом о незаконном приобретении наркотического средства, перечислил денежные средства, после чего получил фотографии с указанием места нахождения тайника. В этот же день мужчина, отыскав «закладку», забрал пакет с наркотическим средством и незаконно хранил его до момента обнаружения и изъятия из незаконного оборота сотрудниками полиции.

В качестве обстоятельства, смягчающего вину подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд назначил Иванову наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.