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Покупка наркотиков обернулась судимостью для жителя Псковской области

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Пушкиногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Иванова 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Суд установил, что подсудимый совершил незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере при следующих обстоятельствах: посредством переписки на сайте Иванов достиг договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом о незаконном приобретении наркотического средства, перечислил денежные средства, после чего получил фотографии с указанием места нахождения тайника. В этот же день мужчина, отыскав «закладку», забрал пакет с наркотическим средством и незаконно хранил его до момента обнаружения и изъятия из незаконного оборота сотрудниками полиции. 

В качестве обстоятельства, смягчающего вину подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Суд назначил Иванову наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства. 

Приговор не вступил в законную силу.

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