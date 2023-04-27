Происшествия

Мужчина пострадал в результате пожара в Псковском районе

Мужчина пострадал в результате пожара в селе Серёдка Псковского района 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В жилом доме размером сгорела кровля по всей площади, выгорел коридор. Мужчину 1982 года рождения доставили в ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница». Пожарные спасли 3 человек, из них 2 ребёнка 2023 года рождения и 2021 года рождения, а также соседний жилой дом.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в доме.