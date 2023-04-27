Происшествия

Жители Идрицы и Острова хотели заработать на продаже наркотиков и попались полиции

Жителей поселка Идрица и города Острова привлекли к уголовной ответственности за покушение на незаконный сбыт наркотических средств (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В сентябре мужчины через Интернет вступили в преступный сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотических средств на территории города Пскова. В их обязанности входило получение наркотиков бесконтактным способом, их хранение и сбыт через тайники-закладки. Преступную деятельность пресекли сотрудники транспортной полиции. В ходе обысков у подсудимых обнаружены и изъяты наркотики – мефедрон общей массой более 49 граммов, что образует крупный размер.

Суд с учетом данных личности подсудимых и обстоятельств совершения ими преступления признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.