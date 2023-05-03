Происшествия

Четыре минометные мины нашли в Опочке

Четыре минометные мины калибра 50 мм нашли на улице Коммунальной в Опочке 3 мая. Для идентификации снарядов на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В этот же день вблизи деревни Горбатица Пыталовского района идентифицирован артиллерийский снаряд калибра 75 мм, а вблизи деревни Брянчаниново Островского района - артиллерийский снаряд калибра 88 мм. На места выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).