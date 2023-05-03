Происшествия

Мужчину в куртке с красными манжетами продолжают искать в Великих Луках

Андрея Фёдорова 1976 года рождения продолжают разыскивать в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года мужчина ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02.