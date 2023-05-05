Происшествия

Мошенники получили от псковичей еще более двух миллионов рублей

Жители Пскова, Великих Лук и Пыталовского района после общения мошенниками лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы, а также правоохранителями. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного списания денег со счетов собеседников, а также получения дохода от вложений на одной из интернет-платформ мошенники завладели деньгами граждан на общую сумму более двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках уголовных дел.

Напомним, жертвами мошенников в апреле стали более 100 жителей Псковской области.