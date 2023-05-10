Происшествия

Юноша избил и ограбил двух мужчин ночью в Пскове

Полицейские задержали псковича, который избил и ограбил двух мужчин 5 мая в парке имени А. С. Пушкина в районе Октябрьского проспекта в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове 5 мая около 4:00 в парке имени А. С. Пушкина в ходе конфликта неизвестный молодой человек избил двух возвращавшихся домой мужчин, открыто похитил у них два сотовых телефона и скрылся. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель Псковского района 2005 года рождения.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. При обыске похищенные мобильные устройства обнаружили и изъяли. Проводится расследование.