БПЛА перехвачен и уничтожен над Псковской областью

Беспилотные летательные аппараты сбили на Псковской областью сегодня в период с 15:00 до 20:00, сообщается в Мах Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», - говорится в сообщении.

Напомним, на территории Псковской области объявлена беспилотная опасность.

В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.