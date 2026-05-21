В Псковской области мужчину, который в пьяном состоянии убил своего друга ножом, приговорили к восьми годам

Мужчину, который в пьяном состоянии убил своего друга ножом, Себежский суд приговорил к восьми годам в исправительной колонии строго режима, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении убийства. В ходе судебного заседания установлено, что в ночное время 6 марта 2022 года между Пирогом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым на почве личной неприязни произошла ссора, в ходе которой подсудимый кухонным ножом, используемым в качестве орудия убийства, нанес потерпевшему удары в область туловища, причинив ему тяжкий опасный для жизни вред здоровью со смертельным исходом.



Суд признал Пирога виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.