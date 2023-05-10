Происшествия

Незаконную продажу шести тысяч пачек сигарет пресекли псковские таможенники

Немаркированную табачную продукцию стоимостью более 700 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники на прилавках и в подсобных помещениях торговых павильонов районных центров Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В одном из магазинов Дедовичей предлагалась к продаже табачная продукция без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации. Из продажи изъято 406 пачек сигарет. Определить происхождение части сигарет не представляется возможным, другая часть изготовлена в Республике Беларусь, отметили в ведомстве.

В торговом павильоне Великих Лук выявлено 5574 пачки сигарет без акцизных марок Российской Федерации. Часть табачных изделий произведена в Республике Беларусь и ОАЭ. Так же как и в первом случае, происхождение части сигарет определить невозможно. Табачную продукцию изъяли сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки для принятия соответствующего процессуального решения.