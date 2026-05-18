Мошенники с начала года обманули 170 человек в Псковской области

Суммарный ущерб от мошенничества за период с января по апрель, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, достиг 109 378 561 рубль, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

Общее количество потерпевших составило 170 человек. Наиболее распространенные схемы мошенничества включают: перевод средств на «безопасный счет» - 98 случаев; неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - два случая; мошенничество при покупке товаров в Интернете - 35 случаев; «освобождение» от ответственности - восемь случаев; предложения о дополнительном заработке - 26 случаев.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.