44% пожаров в Псковской области на этой неделе произошли из-за короткого замыкания

Пожары, возникающие в результате короткого замыкания, составляют значительную часть от всех пожаров. На текущей неделе в Псковской области их доля составила 44%. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.





В МЧС напомнили, что причиной короткого замыкания может послужить нарушение изоляционной оболочки проводов – то, из-за чего происходит короткое замыкание в быту чаще всего. Однако приводить к этому может несколько факторов:

- резкий рост напряжения;

- перегрев вследствие перегрузки;

- износ электропроводки;

- оседание пыли, грязи, воды;

- воздействие биологических факторов;

- природные стихийные бедствия;

- человеческий фактор.

МЧС напоминает меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей:

- необходимо следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями, все они должны быть в рабочем состоянии;

- хотя бы раз в год делайте ревизию электропроводки: просмотри все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите;

- уходя из дома, выключай электроприборы из розеток.