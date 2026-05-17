44% пожаров в Псковской области на этой неделе произошли из-за короткого замыкания

Пожары, возникающие в результате короткого замыкания, составляют значительную часть от всех пожаров. На текущей неделе в Псковской области их доля составила 44%. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
В МЧС напомнили, что причиной короткого замыкания может послужить нарушение изоляционной оболочки проводов – то, из-за чего происходит короткое замыкание в быту чаще всего. Однако приводить к этому может несколько факторов:
- резкий рост напряжения;
- перегрев вследствие перегрузки;
- износ электропроводки;
- оседание пыли, грязи, воды;
- воздействие биологических факторов;
- природные стихийные бедствия;
- человеческий фактор.
МЧС напоминает меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей:
- необходимо следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями, все они должны быть в рабочем состоянии;
- хотя бы раз в год делайте ревизию электропроводки: просмотри все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите;
- уходя из дома, выключай электроприборы из розеток.