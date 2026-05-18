В Пскове росгвардейцы задержали женщину, похитившую товары из гипермаркета

Женщину, подозреваемую в краже продуктов и одежды из гипермаркета, задержали росгвардейцы в Пскове. Сообщение о том, что на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило 17 мая около 16:00, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыл на место происшествия и задержал псковичку 1966 года рождения, которая похитила из торгового зала продукты и одежду. Ущерб составил 4 726 рублей.

По факту кражи проводится проверка.