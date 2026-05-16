Мошенник оформил на жительницу Пыталовского округа микрозайм

Неизвестный злоумышленник оформил на жительницу Пыталовского округа микрозайм, сообщили Псковской Ленте Новостей в местной прокуратуре.

Установлено, что неизвестный, находясь в неустановленном месте, в декабре 2025 года путем обмана с использованием персональных данных жительницы Пыталовского муниципального округа заключил договор нецелевого потребительского займа в одной из микрофинансовых организаций на сумму 11 000 рублей.

Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района.



