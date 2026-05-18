Укравший букет для девушки пскович может лишиться свободы

Житель Пскова подозревается в открытом хищении цветов из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 15 мая в Пскове из торгового зала магазина по Октябрьскому проспекту неизвестный мужчина похитил букет цветов и скрылся. Причиненный ущерб составил две тысячи рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 «Центр» УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1996 года рождения. Похищенное изъято. Горожанин объяснил свои действия тем, что хотел якобы подарить эти цветы своей девушке.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.