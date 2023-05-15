Происшествия

Пилорама полыхала в Красногородске сегодня ночью из-за поджога

Пилораму подожгли в Красногородске в ночь с 15 на 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 2:03 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Матросова. В здании пилорамы огонь повредил кровлю на площади 100 квадратных метров, в цехе возле деревообрабатывающего станка загорелись отходы пиломатериалов, цех закоптился.

Предположительная причина происшествия — поджог.

Ранее, в 21:22, сотрудников ведомства вызвали на место пожара в

Великолукский район. В деревне Суханово на улице Центральной горели пиломатериалы на открытой территории на площади 300 квадратных метров.

Предположительная причина инцидента - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Днем этого же дня в 13:57 в управлении стало известно о возгорании сарая в Родине Псковского района. По предположению пожарных, причина та же – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

А в 17:30 на улице Красной, 17 в городе Дно по аналогичной причине горела хозяйственная постройка.