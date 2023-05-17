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В Псковской области двух участников организованной группы осудили за похищение бизнесмена

Псковский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Московской области Элшана Керимова и 24-летнего жителя Ульяновска Меджида Сулейманова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, они признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

В суде установлено, что Керимов и Сулейманов в мае 2021 года были привлечены в качестве исполнителей и совершили похищение предпринимателя с целью получения у родственников потерпевшего выкупа в размере 2 млн долларов США за его освобождение.

Для реализации задуманного подсудимые и другие члены организованной группы применили физическую силу и извлекли бизнесмена из кабины автомобиля, после чего увезли в Ленинградскую область.

В течение месяца потерпевшего незаконно удерживали в арендованных в этих целях частных домах в Ленинградской области, которые регулярно меняли в целях конспирации.

«Мужчина был заперт в изолированных помещениях скованный наручниками. Соучастники регулярно наносили ему множественные удары по телу, голове и конечностям, в том числе используя светошумовой пистолет, металлическую спортивную биту и иные предметы в качестве оружия. Высокотемпературным воздействием неустановленного предмета причинили потерпевшему ожог на теле. При нанесении ударов записывали аудиосообщения родственникам предпринимателя и требовали деньги», - отметили в ведомстве.

Благодаря действиям правоохранительных органов похищенный был освобожден, а двое участников организованной группы задержаны.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Керимову наказание в виде 6 лет лишения свободы, Сулейманову – 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство, они находятся в международном розыске.