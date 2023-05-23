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Женщину с татуировкой на предплечье разыскивают в Псковской области

Жанну Красоткину 1980 года рождения разыскивают в Псковской области. 22 мая она ушла из дома с улицы Дружбы в Великих Луках, с тех пор её местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото: поисковый отряд «След»

Женщина была одета в серую футболку, темно-синюю куртку и джинсы. Рост около 160-164 сантиметров, волосы заплетены в «гульку».

Особые приметы: есть татуировка на предплечье.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о Жанне Красоткиной , просят сообщить об этом по телефонам: полиция 02, поисковый отряд «След» +79113767676.