Происшествия

Местный житель погиб в Пустошке во время рыбалки

Тело местного пенсионера обнаружили в озере в Пустошке 29 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Тело мужчины извлекли из водоема на улице Калинина. Известно, что он жил в доме возле озера и практически каждый день ходил на рыбалку, рыбачил с утра до обеда, а сегодня в обеденное время не вернулся. Вскоре труп обнаружили в воде.

В ведомстве уточнили, что погибший рыбачил на воде без спасательного жилета.

В связи с этим в СУ СК России по Псковской области напомнили о необходимости надевать спасательные жилеты при выходе на воду.