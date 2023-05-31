Столб дыма поднялся над Псковом. ФОТО

До 21 градуса тепла прогнозируют в Псковской области 1 июня

Борис Елкин: У администрации Пскова неплохой диалог с действующими депутатами

Председатели домов в Пскове подали заявки на фестиваль «Нужные люди»

Tele2 выделит гранты на развитие цифровых проектов по соцпроблемам в сфере детства