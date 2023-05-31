Происшествия

Пенсионера с медленной походкой и невнятной речью разыскивают в Себежском районе

69-летнего Виктора Буфало разыскивают в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Себежский».

Фото: МО МВД России «Себежский»

Полиции известно, что 27 мая он ушёл из дома в деревне Овсянниково и не вернулся.

Пенсионер был одет в плащ серого цвета, на голове у него была кепка. Рост мужчины составляет 180 сантиметров, седые волосы, носит бороду, среднее телосложение, глухой голос, невнятная речь, ходит медленно.

Документов удостоверяющих личность при себе не имеет.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в МО МВД России «Себежский» по телефону: 8(81140) 21687.