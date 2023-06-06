Происшествия

Двух печерян лишили свободы за кражу из дома

Двух мужчин осудили в Печорском районе за кражу из дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

Двое местных жителей (один из них ранее судимый), проникли в дом потерпевшего в Печорах, откуда похитили имущество на сумму 6200 рублей. Кроме того, один из подсудимых, являясь наркозависимым, незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере, которое хранил до изъятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело рассмотрел Печорский районный суд. С учетом позиции прокурора подсудимых признали виновными в совершении преступлений. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев и 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.