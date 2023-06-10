Происшествия

Более 5 миллионов рублей похитили мошенники у жителя Пскова

Более 5 миллионов рублей похитили мошенники у жителя Пскова. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Жителю города Пскова в течение нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка. Мнимые «сотрудники» уверяли в необходимости защитить денежные средства от несанкционированного снятия и перевода их на «безопасные» счета. Всего мошенники завладели денежными средствами на сумму более 5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.